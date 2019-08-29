Пожар потушен в заброшенном здании больничного городка в Нальчике

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили огонь в заброшенном здании на территории больничного городка в Нальчике, сообщается в четверг на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

"По состоянию на 01:42 мск 29 августа, пожар на территории больничного городка потушен. По уточненной информации, на площади 250 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое заброшенное здание. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 21:17 мск 28 августа. Сообщалось, что в городе Нальчике на территории больничного городка произошел пожар с дальнейшим распространением на 250 кв. м., без угрозы распространения на соседние здания.