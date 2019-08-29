В Мурманске восстановили горячее водоснабжение в 564 домах после аварии на подстанции

МУРМАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Энергетики филиала "Колэнерго" сетевой компании "МРСК Северо-Запада" восстановили снабжение котельной в Мурманске, из-за отключения которой более 80 тыс. жителей Мурманска утром в четверг остались без горячей воды. Об этом сообщается на сайте сетевой компании.

"Специалисты полностью восстановили электроснабжение южной котельной Мурманской ТЭЦ после отключения линии 35 кВ. С 13:24 все потребители запитаны по нормальной схеме", - сообщает компания.

Как ранее сообщали в МЧС, отключение линии электропередачи привело к отключению подстанции, питающей южную котельную города. Дома и социальные учреждения Первомайского округа остались без горячей воды при температуре на улице около 10 градусов. Всего в зону отключения попали 564 здания. Электроснабжение населения на время устранения аварии было организовано про временной схеме.