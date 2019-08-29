Прокуратура Амурской области требует отменить введение режима ЧС в Белогорске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура требует отменить распоряжение администрации города Белогорска в Амурской области о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура г. Белогорска проверила законность распоряжения администрации города о введении режима чрезвычайной ситуации. Указанное распоряжение принято в нарушение приказа МЧС России "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", поскольку износ сетей в межотопительный период не является критерием отнесения к чрезвычайной ситуации. По результатам проверки и.о. прокурора города на незаконный правовой акт 29 августа принесен протест с требованием о его отмене", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подготовка тепловых и канализационных сетей Белогорска к предстоящему отопительному периоду находится на особом контроле прокуратуры.

Накануне власти Белогорска ввели в городе режим ЧС из-за износа сетей на центральной тепломагистрали и канализационном коллекторе. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава Белогорска Станислав Мелюков. На заседании отметили, что предстоящий отопительный сезон в случае непринятия мер по экстренному ремонту сетей может оказаться под угрозой срыва. По предварительной оценке, ремонтные работы, которые глава города поручил закончить до начала отопительного сезона, обойдутся в сумму более 20 млн рублей.

Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек - второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали.