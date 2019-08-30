При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии пострадала женщина

ТАСС, 30 августа. Женщина пострадала при вынужденной посадке самолета Ан-2, на борту которого находились пять человек, в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кобяйского района республики в пятницу.

По данным регионального главка МЧС, самолет компании "Авиаспектр", летевший в Суордах Верхоянского района, был вынужден приземлиться в районе озера Силян-Кюель - примерно в 400 км от точки вылета. Экипаж воздушного судна состоит из двух человек, еще трое летели в качестве пассажиров.

"Сообщение по посадке к нам поступило из Центра управления в кризисных ситуациях. Предварительная причина посадки - густой туман. Есть информация об одном пострадавшем - у женщины либо ушиб, либо перелом ноги", - уточнили в ЕДДС.

К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО "Полярные авиалинии".