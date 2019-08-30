Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

ТАСС, 30 августа. Самолет Ан-2, на борту которого находились пять человек, совершил в пятницу вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, самолет компании "Авиаспектр", летевший в Суордах Верхоянского района, был вынужден приземлиться в районе озера Силян-Кюель - примерно в 400 км от точки вылета. В главке уточнили, что экипаж воздушного судна состоит из двух человек, еще трое летели в качестве пассажиров.

"К месту вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО "Полярные авиалинии" из н. п. Батагай Верхоянского района для оказания помощи и перевозки пассажиров. Информация уточняется", - говорится в сообщении.