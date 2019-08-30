В Якутии обнаружили место вынужденной посадки самолета Ан-2 в тайге

ТАСС, 30 августа. Место вынужденной посадки в Якутии самолета Ан-2 обнаружено с воздуха самолетом, принадлежащим авиакомпании "Полярные авиалинии", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

Самолет Ан-2 компании "Авиаспектр", на борту которого находились пять человек, совершил в пятницу вынужденную посадку в Якутии в районе озера Силян-Кюель - примерно в 400 км от точки вылета. По данным регионального главка МЧС, экипаж воздушного судна состоит из двух человек, еще трое летели в качестве пассажиров.

"Самолет Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" обнаружил место посадки Ан-2. Вертолет Ми-8 с аварийно-спасательной бригадой уже вылетел из аэропорта Якутска для оказания помощи и перевозки экипажа и пассажиров Ан-2. Ориентировочное время прибытия Ми-8 обратно в город - 3,5 часа", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в Единой дежурной диспетчерской службы Кобяйского района, находящаяся на борту Ан-2 женщина повредила ногу при посадке. Предварительная причина посадки самолета - густой туман. Ранее направленный на поиски вертолет не смог обнаружить ни самолет, ни людей и вернулся на базу.