Саратовские кинологи не нашли людей под обломками обрушившейся кровли цеха

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Кинологи не нашли людей под обломками обрушившейся в пятницу кровли цеха в Саратове. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин.

Крыша в недействующем двухэтажном цехе на предприятии обрушилась в Саратове на проспекте Энтузиастов при проведении кровельных работ на частном предприятии по производству подшипников. Спасатели и кинологи начали поиск людей под завалами. В момент ЧП в цехе не велось производство, так как здание находилось на реконструкции.

"Произошло обрушение кровли над помещением производственного цеха, площадь кровли порядка 650 кв. м. Оперативно на место прибыли спасатели и кинологи для проверки, которая к настоящему моменту завершена. Собаки не нашли никаких следов потенциально пострадавших", - сказал Бусаргин.

Он уточнил, что проверку провели также ответственные службы завода. Она показала, что все работники присутствуют сейчас на территории предприятия вне зоны обрушения. Сейчас завод привлекает технику для разборки обрушения, чтобы полностью исключить наличие пострадавших.