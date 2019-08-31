Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех

БИЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

"Мужчина проконсультирован барнаульским ожоговым центром, пока находится в городской больнице №2. Два пациента [находятся] в городской больнице №4 - ребенок и женщина, они поступили с отравлением угарным газом", - сказала собеседница агентства.

Ранее МЧС по региону сообщало, что пострадали два человека: мужчина 1964 года рождения и женщина 1965 года рождения, их госпитализировали. 23 человека, находившиеся в доме на момент пожара, были эвакуированы.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, пока жители не могут войти в дом, за порядком и сохранностью их вещей следят сотрудники полиции.

Инцидент произошел ночью в субботу в жилом многоквартирном доме в Бийске Алтайского края, предварительная причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 кв м.