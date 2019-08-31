Мать годовалого мальчика, обнаруженного мертвым в Башкирии, задержали

ТАСС, 31 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали мать годовалого ребенка, пропавшего 29 августа в селе Исмаилово в Башкирии и найденного впоследствии мертвым. Об этом в субботу говорится в сообщении на сайте пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении годовалого ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) по подозрению в совершении убийства задержана мать ребенка", - сообщает ведомство.

В СК отметили, что в ходе допроса женщина дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка. "Как установлено следствием, ночью 29 августа подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего закопала его на территории своего придомового участка. Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, в отношении задержанной планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее местные СМИ сообщили, что мальчик бесследно пропал ночью из собственной комнаты. Об исчезновении ребенка заявила в полицию его мать. Поисками ребенка занимались полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, привлекались кинологи и водолазы. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об обнаружении тела сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", добровольцы которого принимали участие в поисках мальчика.