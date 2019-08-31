CBS: один подозреваемый в стрельбе в Техасе задержан

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Органы правопорядка штата Техас задержали одного из двух человек, которые в субботу открыли стрельбу в магазине Home Depot в городе Одесса (штат Техас). Об этом сообщила телекомпания CBS.

Как ранее сообщил газете The New York Times мэр города Мидленд Джерри Моралес, в результате стрельбы два человека погибли, еще около 20 пострадали.

По информации управления полиции округа Мидленд (Техас), два вооруженных человека открыли в субботу стрельбу в магазине Home Depot в городе Одесса и скрылись с места преступления на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.

В начале месяца произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.