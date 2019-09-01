Борисов: авария под Северодвинском произошла при создании новых образцов техники

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Авария на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошла при создании принципиально новых образцов техники. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Ведомости" .

"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски", - сказал Борисов.

Отвечая на вопрос, существует ли опасность для здоровья от полученных доз облучения как для пострадавших при инциденте, так и для врачей, которые с ними работали, вице-премьер отметил: "Нет, это исключено".

На военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое госпитализированы.

Согласно информации Минобороны РФ, "никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме".

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.