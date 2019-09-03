Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сочи

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в Сочи в ночь на вторник. Сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю проводят проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в доме № 2/5 в Лечебном переулке поступило в экстренные службы в 00:03. Горела квартира на третьем этаже. В 01:57 пожар был локализован на площади 800 кв. м, ликвидирован в 03:57. Ранее сообщалось, что спасено 18 человек, а один, по предварительным данным, пострадал. Позднее было обнаружено тело погибшего.

"Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в многоквартирном доме в переулке Лечебном, в ходе тушения которого обнаружено тело мужчины", - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, мужчина арендовал квартиру в мансарде дома. Пожарную службу вызвали местные жители, увидев возгорание. Она добавила, что устанавливаются точная причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.