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Ураган "Дориан"

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи

Премьер-министр Содружества Багамских Островов не исключил, что число жертв может возрасти

ТАСС, 4 сентября. По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

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Он не исключил, что число жертв может возрасти.

По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/сек.

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