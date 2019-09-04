Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи

ТАСС, 4 сентября. По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

Он не исключил, что число жертв может возрасти.

По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/сек.