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В IKEA прокомментировали задержание одного из своих петербургских топ-менеджеров

В компании пояснили, что сами обратились в полицию, заподозрив сотрудника в коррупции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ingka Centres (компании принадлежит бренд IKEA) сама обратилась в правоохранительные органы, выявив признаки коррупционной деятельности со стороны одного из менеджеров компании, сообщил ТАСС в среду представитель организации.

"В процессе урегулирования разногласий Ingka Centres с компанией, которая привлекалась для выполнения работ в "Меге - Дыбенко", была обнаружена информация о том, что сотрудник Ingka Centers может быть вовлечен в коррупционную деятельность. Компания обратилась в полицию с заявлением о проведении проверки и тесно взаимодействовала с правоохранительными органами во время расследования", - отметил собеседник агентства.

Компания также инициировала внутреннюю проверку по обстоятельствам произошедшего.

Как сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, полиция Санкт-Петербурга задержала директора регионального филиала крупной российской компании по подозрению в коммерческом подкупе. Фигурант потребовал 14 млн рублей от представителя организации, занимающейся промышленным строительством, за содействие в судебном разбирательстве.

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РоссияСанкт-Петербург
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