Осужденные отрицают издевательства в колонии Оренбурга, где произошло самоубийство

ОРЕНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Осужденные колонии №4 Оренбурга, где покончил с жизнью заключенный Александр Белоусов, отрицают пытки в исправительном учреждении. Об этом ТАСС сообщил старший помощник прокурора Оренбургской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Иван Вингерт.

"Жалоб и заявлений на недозволенные методы воздействия, некачественное питание или некачественное оказание медицинской помощи, нарушения прав на материально-бытовое обеспечение от осужденных не поступало. На вопросы работников прокуратуры осужденные отрицали необоснованное применение в колонии недозволенных методов воздействия на осужденных, незаконного применения физической силы и спецсредств", - отметил Вингерт.

Информацию о том, что над Александром Белоусовым издевались сотрудники исправительного учреждения, ранее распространила организация "Комитет против пыток". В аппарате уполномоченного по правам человека в Оренбургской области и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по региону ТАСС сообщили, что обращений и жалоб от Белоусова или его представителей не поступало.

Данные "Комитета против пыток" о том, что сотрудники колонии отказывали Белоусову в предоставлении надлежащей медицинской помощи при лечении астмы, также не подтвердились. "По результатам проведенных медицинских обследований, медицинскими работниками диагноз "бронхиальная астма" не подтвержден. Вместе с тем при назначении 27 июля лечащим врачом осужденному Белоусову ингалятора в связи с затрудненным дыханием, ему в тот же день на руки обеспечена его выдача", - рассказали ТАСС в прокуратуре. Председатель ОНК Альбина Абязова подтвердила, что видела осужденного с ингалятором в руках во время посещения колонии.

По данным прокуратуры Оренбургской области, 12 августа осужденный Белоусов, отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии №4, находясь в камере №18 штрафного изолятора, покончил с жизнью. Инцидент стал поводом для прокурорской проверки. 3 сентября по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".