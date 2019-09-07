СК в ближайшее время допросит подозреваемого в нападении на Памфилову

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи СК РФ в ближайшее время допросят задержанного по подозрению в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Он уже доставлен на допрос в Главное следственное управление СК, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Сегодня во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД задержан подозреваемый в совершении данного преступления. В ближайшее время мужчина будет допрошен следователями в качестве подозреваемого", - сказала Петренко.

В субботу полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ход его расследования взяло на контроль руководство МВД России. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что основной версией причины нападения стало ограбление, из дома ничего похищено не было, а грабитель действовал по наводке и, по предварительной информации, не знал, кто является хозяином дома.

Позже Генпрокуратура передала уголовное дело о нападении из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Как сообщала Петренко, следователи отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель.