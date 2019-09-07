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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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СК получил доказательства причастности задержанного к нападению на Памфилову

Ранее источник сообщил ТАСС, что мужчина не отрицает свою причастность к произошедшему
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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ получили неопровержимые доказательства причастности задержанного к нападению на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Еще до задержания следствием оперативно получены сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению", - сказала она.

Расследованием этого уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета. Оно было передано из МВД. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила ТАСС, что сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.

"По поручению следствия сотрудниками полиции задержанный доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России. Мужчина задержан в качестве подозреваемого", - сказала Петренко.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный не отрицает свою причастность к этому деянию. "Подозреваемый был обнаружен в шалаше в лесу на территории Подмосковья. Он жил там после того, как потерял работу и документы, удостоверяющие личность. Мужчина не стал отпираться, а подтвердил свою причастность к содеянному", - сказал собеседник агентства.

Основная версия нападения - попытка ограбления. Но ранее в СК сообщили, что проверят все версии, в том числе связанную с профессиональной деятельностью Памфиловой.

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