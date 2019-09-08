Урагану "Дориан" присвоен статус тропического шторма

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ураган "Дориан", несмотря на то, что порывы ветра при прохождении стихии в районе атлантического побережья Канады местами еще достигают значений ураганного уровня, получил статус тропического шторма. Об этом в воскресенье сообщили в канадском национальном метеобюро.

Метеорологи уточняют, что "Дориан" сейчас находится в 190 км юго-западнее острова Ньюфаундленд и движется со скоростью 12 м/с в северо-восточном направлении. При этом порывы ветра местами достигают 36 м/с, что соответствует первой категории урагана по шкале Саффира - Симпсона. К середине воскресенья сила ветра ослабеет до 30 м/с - такие значения характеры для тропического шторма.

В субботу вечером "Дориан" достиг канадских провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Скорость ветра тогда достигала 43 м/с. В результате без света оказались порядка 500 тыс. человек, были повалены сотни деревьев, сорваны крыши многих домов, а высота волн на побережье при прохождении стихии достигала 15 метров. В настоящее время коммунальные службы при поддержке военных устраняют последствия урагана.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 м/с включительно урагану присваивается первая категория, при порывах от 43 до 49 м/с - вторая. Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.