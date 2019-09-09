Вынужденно севший в Нижнем Новгороде самолет вылетел в Москву

ТАСС, 9 сентября. Самолет компании "Аэрофлот", вынужденно севший в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде из-за сердечного приступа у пассажира, вылетел в Москву. Об этом сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова. Воздушное судно направлялось из Владивостока в Шереметьво.

"Рейс СУ 1701 вылетел из аэропорта Нижний Новгород [в Шереметьево]", - отметила она.

По уточненным данным, 63-летний пассажир самолета почувствовал себя плохо во время полета, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о посадке борта в ближайшем аэропорту для оказания медпомощи. В 10:06 мск самолет сел в Стригино. "На момент прибытия реанимации на борт пассажир умер", - уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.