Неисправность обнаружена у истребителя МиГ-31БМ после штатной посадки в Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Неисправность истребителя МиГ-31 была обнаружена после штатной посадки на аэродроме Большое Савино в Перми. Информация об аварийной посадке не соответствует действительности, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"10 сентября 2019 года самолет МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми. При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самолет и экипаж готовы к выполнению задач по предназначению.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал, что истребитель МиГ-31БМ экстренно сел на аэродром Большое Савино в Пермском крае в связи с возгоранием.

Пресс-служба Центрального военного округа утром 11 сентября сообщила о завершении учений по комплексному боевому применению сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Пермском крае и Челябинской области с участием более 20 самолетов.

МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.