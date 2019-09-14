Число пострадавших в ДТП под Ярославлем возросло до 25

ТАСС, 14 сентября. Количество пострадавших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ и грузовой машины MAN в Ярославской области выросло до 25 человек, число погибших не изменилось и составляет семь человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

"В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди них ребенок. Семь человек погибли", - сказал собеседник агентства.

Главный врач станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Ярославской области Андрей Живой уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Остальные в состоянии средней степени тяжести. Это предварительная информация", - добавил Живой.

Ранее в Территориальном центре медицины катастроф Ярославской области сообщили, что все пострадавшие в ДТП - на тот момент их было 19 - находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.

После аварии открылась горячая линия. "Открыта горячая линия, по ней уже поступают звонки от родственников погибших и пострадавших. Телефон: 8 (4852) 79-09-01", - сообщили в региональном правительстве.

Всего в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В грузовике был только водитель. По данным полиции, оба водителя погибли, среди жертв ДТП также пять пассажиров автобуса.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.

В новость внесены изменения (14:02 мск) - добавлены подробности.