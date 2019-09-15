Трех человек арестовали по делу о частных реабилитационных центрах в Ленобласти

ТАСС, 15 сентября. Следственный комитет России сообщил в воскресенье об аресте троих подозреваемых по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области.

"По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек. 15 сентября по ходатайству следствия в отношении троих задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, четвертому подозреваемому избран домашний арест, еще одному фигуранту дела следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, работники сети частных реабилитационных центров для граждан, страдающих от алкогольной и иных зависимостей, навязывали услуги по якобы их медицинской реабилитации. Людей помещали в частные дома, оборудованные для коллективного проживания с явными нарушениями санитарных норм, и удерживали там насильно, навязывая родным необходимость длительного содержания. За эти услуги взымалась плата от 40 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.