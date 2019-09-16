Еще четыре вертолета привлекут к поискам пропавшего в Якутии Eurocopter

ТАСС, 16 сентября. Дополнительные четыре вертолета Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) будут привлечены в понедельник к поискам пропавшего в выходные вертолета Eurocopter, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС Якутии.

"На 16 сентября запланированы поисково-спасательные работы четырех воздушных бортов Якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 км от последней точки отслеживания. Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) приведены в готовность, воздушное судно Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в аэропорту Якутска", - говорится в собщении.

В воскресенье стало известно, что вертолет, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту вертолета находились пилот и два пассажира. В воскресенье поиски вели другой вертолет Eurocopter и вертолет Robinson, принадлежащие частным компаниям.