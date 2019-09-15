{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

На его поиски вылетели два вертолета

ТАСС, 15 сентября. Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону. На борту, кроме пилота, находились два пассажира.

"В ходе организованного взаимодействия установлено, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находились пилот и два пассажира. Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь", - отмечается в сообщении.

Для проведения поисков с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетел вертолет Eurocopter, из поселка Усть-Нера - вертолет Robinson, принадлежащие частным компаниям.

Теги
РоссияЯкутия
Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа
Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать взрыв самогонного аппарата
Читать полностью