В МЧС назвали возможную причину пожара в Красноярске, где погибли восемь человек

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Причиной пожара в Красноярске, где погибли восемь человек, могла стать старая электропроводка, которая не выдержала высокого напряжения и задымилась. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"После проведения дознавателями МЧС обследования места пожара, который произошел в пятиэтажном жилом доме города Красноярска сегодня ночью, где погибли люди, рассматривается одна из основных версий - короткое замыкание электропроводки. Со слов специалиста, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась, все произошло в ночное время, и хозяева квартиры, а также их гости уже спали, что и стало причиной их гибели", - говорится в сообщении.

Пожар произошел на улице Гусарова 15 сентября в 22:26 мск. По прибытии пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже, пожар ликвидировали в 23:36 мск. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего полиция проводит проверку.