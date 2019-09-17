Госпитализированных после распыления баллончика в школе Геленджика выписали из больницы

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/ Детей и директора школы в Геленджике, которых госпитализировали после распыления восьмиклассником перцового баллончика на перемене, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в приемной школы №12, где произошел инцидент.

ЧП произошло во вторник утром в школе села Дивноморское. В связи с произошедшим прокуратура проводит проверку. В администрации Геленджика сообщали, что состояние детей стабильное, тяжелых травм никто не получил.

"Всех выписали из больницы", - сообщили в школе.

Сотрудник образовательного учреждения уточнила, что школа возобновила работу после проветривания помещения. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС сообщили, что ученик, распыливший баллончик, на учете в органах полиции по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, баллончик школьник взял у одноклассницы. Девочке газовый баллончик дали родители для самообороны из-за удаленности школы от места ее жительства.