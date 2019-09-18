СК начал доследственную проверку из-за обрушения части моста в Псковской области

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ по Псковской области начали доследственную проверку после получения травм водителем легкового автомобиля из-за обрушения накануне части моста в Себежском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду.

"В Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста. Проверка проводится на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС во вторник, часть конструкции автомобильного моста через реку Неведрянка обрушилась в Себежском районе Псковской области. В результате ЧП пострадал один человек - водитель проезжавшего по мосту автомобиля.

По данным администрации Псковской области, мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии, в 2015 году по итогам диагностики состояния переправы власти ввели ограничение грузоподъемности конструкции, капитальный ремонт которой планировалось провести в 2021 году.