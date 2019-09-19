Прибытие в Находку конвоя с задержанными браконьерами из КНДР задерживается

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Прибытие в Находку конвоя с задержанными в Японском море браконьерами из КНДР откладывается. Теперь оно ожидается в пятницу или субботу, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Они очень медленно идут, пока находятся далеко, к тому же погода сейчас в море переменчивая, неблагоприятная. Сегодня не ждите <...> Завтра, даже, может быть, послезавтра, но все зависит от погоды", - сказали в пресс-службе.

По данным Приморского гидрометцентра, в четверг в Японском море наблюдается ветер до 12 м/с, на побережье Приморья его скорость достигает 17-19 м/с, идет небольшой дождь. Облачность достигает 70%, высота волн - 2-3 м.

По информации ФСБ России, во вторник российские пограничники во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где традиционно ведется рыбный промысел, обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы пострадали, один из них получил огнестрельные ранения. В ФСБ сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.