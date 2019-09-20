В Якутии шестой день ведут поиски пропавшего на севере вертолета

ТАСС, 20 сентября. Поиск пропавшего в Оймяконском районе Якутии вертолета, на борту которого находились три человека, продолжили в пятницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Полярных авиалиний", в район снова вылетел принадлежащий компании вертолет Ми-8МТВ с группой спасателей на борту, поиск продолжается уже шестой день подряд.

В минувшее воскресенье стало известно, что вертолет Eurocopter вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира. Для поисков с воскресенья по вторник были привлечены два воздушных судна золотодобывающих компаний, со среды на месте работают спасатели на вертолете Ми-8МТВ. Поиски пока результатов не дали.

"В настоящий момент Ми-8МТВ "Полярных авиалиний" со спасателями на борту производит поиск пропавшего вертолета Eurocopter", - сообщил представитель пресс-службы.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона, на борту вертолета находятся три спасателя Региональной поисково-спасательной базы, оснащенные оборудованием и снаряжением для автономной работы на 10 суток. В начале недели поиски осложнялись низкой облачностью и туманом. В пятницу в районе ясно, во второй половине дня ожидается переменная облачность. Однако сложности создают гористая местность и отсутствие дорог.