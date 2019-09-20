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В Волгоградской области арестовали экстрадированного из ФРГ вербовщика подростков в Сирию

Он осуществлял вербовку через соцсети в 2017 году

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии, экстрадированный в РФ из Германии, помещен в следственный изолятор в Волгоградской области на основании заочного ареста. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в областном управлении СК РФ.

Накануне сообщалось, что Германия выдала России 19-летнего уроженца одной из северокавказских республик, обвиняемого в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии. "На время следствия он помещен в изолятор, мера пресечения на время следствия была избрана заочно", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что обвиняемый осуществлял вербовку подростков в 2017 году. Двое согласились участвовать в незаконном вооруженном формировании, осуществляющем террористическую деятельность на территории Сирийской Арабской Республики, однако выехать за территорию России не успели, так как были выявлены силовиками. Осуществивший вербовку проживал в Германии, где и был задержан.

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СирияГерманияРоссияВолгоградская область
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