В Волгоградской области арестовали экстрадированного из ФРГ вербовщика подростков в Сирию

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии, экстрадированный в РФ из Германии, помещен в следственный изолятор в Волгоградской области на основании заочного ареста. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в областном управлении СК РФ.

Накануне сообщалось, что Германия выдала России 19-летнего уроженца одной из северокавказских республик, обвиняемого в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии. "На время следствия он помещен в изолятор, мера пресечения на время следствия была избрана заочно", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что обвиняемый осуществлял вербовку подростков в 2017 году. Двое согласились участвовать в незаконном вооруженном формировании, осуществляющем террористическую деятельность на территории Сирийской Арабской Республики, однако выехать за территорию России не успели, так как были выявлены силовиками. Осуществивший вербовку проживал в Германии, где и был задержан.