Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке потушен

ТАСС, 22 сентября. Пожар в крупнейшем торговом центре Владивостока "Максим" ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"Возгорание полностью ликвидировано, сейчас там идет проверка правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в субботу в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока, одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. В 09:40 по местному времени (02:40 мск) возгорание было локализовано, в 13:20 (06:20 мск) ликвидировано открытое горение.

По уточненным данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение конструкций здания, масштабы уточняются.

В тушении огня были задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники. По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.

Прокуратура Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, во время которой обратит внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения. Кроме этого, надзорное ведомство выяснит, соблюдали ли требования пожарной безопасности собственник здания и арендаторы помещений, в том числе кафе, где, по предварительным данным, находился очаг возгорания. Сейчас проводится доследственная проверка.