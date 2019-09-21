Последствия крупного пожара в ТЦ во Владивостоке. Видео с воздуха

Пожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке

МЧС РФ предоставило видео с коптера, на котором видны последствия крупного пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.

На кадрах видно, что крыша здания выгорела и частично обрушилась.

Пожар произошел в торговом центре на Проспекте 100-летия Владивостока, 57. ТЦ находится на одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. Открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций здания. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м., пострадавших нет.