В Брянске арестовали сотрудника спецсвязи, застрелившего двоих коллег

ТАСС, 22 сентября. Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца сотрудника спецсвязи, обвиняемого в убийстве двух своих коллег, хищении 7 млн рублей и оружия. Об этом сообщила журналистам пресс-служба управления СК РФ по Брянской области.

"По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключен под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в условиях изоляции от общества. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около 22:00 мск 19 сентября 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи совершил вооруженное нападение на отдел спецсвязи в Брянске и застрелил находившихся на дежурстве двух сотрудников в офисе неподалеку от железнодорожной станции Брянск-Орловский. Целью напавшего были доставляемые спецсвязью деньги. Чтобы скрыть следы преступления, он забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела. Свои вещи и носитель информации с видеозаписями она выбросил по дороге домой, а похищенное оружие и деньги спрятал на территории своего домовладения.

По данным следствия, обвиняемый похитил из служебного помещения спецсвязи более 7 млн рублей. Он был задержан в пятницу вечером и дал признательные показания.