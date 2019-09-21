Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве своих коллег

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение сотруднику спецсвязи в Брянске в убийстве двух своих коллег, хищении 7 млн рублей и оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ), покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, с применением насилия, опасного для жизни (ч. 4 ст. 226 УК РФ) и незаконного хранения оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - сказали в СК.

Около 22:00 мск 19 сентября 31-летний обвиняемый совершил вооруженное нападение на отдел специальной связи в Брянске и застрелил находившихся на дежурстве двух сотрудников в офисе неподалеку от железнодорожной станции "Брянск-Орловский". Целью напавшего были доставляемые спецсвязью деньги. Чтобы скрыть следы преступления, он забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела, после чего сбежал. По данным следствия, обвиняемый похитил из служебного помещения спецсвязи более 7 млн рублей.

"В ходе проведенных мероприятий следователями обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи", - добавили в СК. В ведомстве уточнили, что обвиняемый выбросил свои вещи и носитель информации с видеозаписями по дороге домой. Похищенное оружие и деньги он спрятал на территории своего домовладения.

Сотрудник спецсвязи был задержан в пятницу вечером. На допросе он дал признательные показания. Следствие ходатайствует о его аресте.