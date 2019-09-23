Эксперт: Россия может потребовать компенсацию за снабжение задержанных кораблей КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Российская сторона может запросить у правительства КНДР компенсацию расходов на обеспечение задержанных северокорейских судов, экипаж которых совершил нападение на сотрудников пограничной службы. Об этом ТАСС сказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

По данным ФСБ, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, четверо военных получили ранения, один из них - огнестрельные. В пятницу шхуны вместе с экипажами были доставлены в порт Находка и поставлены на рейд.

"Российская сторона должна обеспечить задержанные суда топливом и водой, необходимым для безопасной стоянки на время разбирательства. Расходы, которые несет государство, обеспечивая безопасную стоянку задержанного судна и необходимые условия для моряков, часто компенсируются после завершения судебного разбирательства через продажу задержанного судна. Если мы понесем большие расходы и это не будет компенсировано за счет продажи имущества, наше право подать счет корейскому правительству на возмещение этих услуг", - сказал собеседник.

По информации источника на месте стоянки судов, в понедельник они остаются на рейде и никуда не перемещались за выходные.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").