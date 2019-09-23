Следователи организовали проверку после исчезновения журналиста Ura.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после безвестного исчезновения журналиста информационного агентства Ura.ru Александра Поздеева. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Журналист, по данным Ura.ru, исчез днем 23 сентября. Руководство управления МВД по Екатеринбургу уже взяло на контроль данные об исчезновении мужчины.

"Организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении журналиста службы информации Ura.ru Александра Поздеева. Следственные органы областного СК обращаются с просьбой к гражданам сообщить любую имеющуюся информацию об обстоятельствах исчезновения журналиста и (или) о его возможном местонахождении", - говорится в сообщении.

По информации Ura.ru, Поздеев пропал днем 23 сентября ориентировочно в промежутке 14:00-15:00 (12:00-13:00 мск). "Он выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены. Машина Александра Поздеева - серебристый Renault Logan - могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО им. Маяковского", - говорится в публикации Ura.ru.

Ura.ru - информационное агентство, центральный офис которого находится в Екатеринбурге.