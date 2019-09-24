Площадь пожара в дисконт-центре Нижневартовска возросла почти в три раза

ТАСС, 24 сентября. Площадь пожара в магазине "Светофор" в Нижневартовске возросла до 800 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее площадь возгорания составляла 300 кв. м. "Сейчас огнем охвачено 800 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник во вторник в двухэтажном здании ангарного типа, где расположен магазин "Светофор" (дисконт-центр). Люди покинули здание самостоятельно, пострадавших нет. В тушении задействовано 43 человека, используется 11 единиц спецтехники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нижневартовска, угрозы жилым домам пожар не представляет. "Горящее здание расположено в промышленной зоне города. Рядом жилых домов нет. Угроза жителям отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

"Среди предварительных версий пожара - проблемы с электропроводкой. Предположительно, намокла проводка под кровлей. Точная причина будет установлена после проведения необходимых экспертиз", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Там добавили, что рядом с горящим зданием других торговых и промышленных объектов нет.

Обновлено в 12:15 мск - добавлена информация о возможной причине пожара.