Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит ходатайство о продлении ареста братьям Магомедовым

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду, 25 сентября, рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Магомедовых в среду в 12:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Расследование дела в отношении Магомедовых завершено, они знакомятся с собранными следствием материалами.

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей по 9 эпизодам. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.