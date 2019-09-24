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В СК ответили на обвинения в том, что убийство Круга "повесили" на невинного человека

В ведомстве назвали признательное показание Александра Агеева вишенкой на торте, которое в последующем дало общую картину
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© Максим Григорьев/ТАСС

ТВЕРЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Следователи отрицают вину Александра Агеева, отбывающего пожизненное заключение в одной из колоний, в убийстве певца Михаила Круга, совершенного в июне 2002 года. Об этом во вторник сообщил на брифинге руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

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"Бытует, к сожалению, такое мнение и в средствах массовой информации, и на обывательском уровне, что, получив явку с повинной Агеева, следствие на этом, скажем так, осталось довольным, повесило всю вину на невинного человека, и на этом расследование завершилось. Чтобы было всем понятно, я бы назвал признательное показание Агеева вишенкой на торте, которое в целом в последующем дало общую картину <...> Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной, он выражал свою озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Веселов, успел рассказать своим близким подробности о совершении данного преступления, а Агеев [своими показаниями] только лишь подтвердил всю ситуацию", - сказал Амирсеидов.

23 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что установлены все обстоятельства убийства Михаила Круга. Имя убийцы назвал член банды "Тверские волки" Александр Агеев.

По данным следствия, вечером 30 июня 2002 года в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино, проникли двое мужчин с целью ограбления, один из них убил певца. По горячим следам раскрыть данное преступление не удалось из-за отсутствия непосредственных свидетелей и недостаточности полученных улик. В 2019 году следователи получили дополнительную информацию об обстоятельствах убийства, в связи с чем предварительное следствие по делу было возобновлено.

Агеев дал признательные показания, что вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым напал на дом Михаила Круга. Осипов рассказал следствию, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, Осипов застрелил его в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. Члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов сейчас отбывают пожизненный срок в колониях Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.

Поэт, певец и гитарист Михаил Круг (1962-2002, настоящая фамилия - Воробьев) был одним из самых популярных исполнителей русского шансона. В числе наиболее известных его произведений - "Владимирский централ", "Жиган-лимон", "Приходите в мой дом", "Кольщик" и др.

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Россия
Следователи нашли пистолет, из которого, предположительно, убили Михаила Круга
При этом в СК отметили, что найденный пистолет не имел ствола, что не дает возможности подтвердить его использование при убийстве певца
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