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Пожарные не обнаружили признаков возгорания в башне "Федерация - Запад"

По словам источника в экстренных службах, в шахте лифта произошел перегрев

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Признаков возгорания в башне "Федерация - Запад" комплекса "Москва-Сити" не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 37-38 технических этажах в шахте лифта произошел перегрев подшипника лифта", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС пояснили, что в здании по адресу: Пресненская набережная, д. 12, cработала сигнализация. "Прибывшие подразделения проверили информацию. Возгорания нет", - сообщили в главке, отметив, что до прибытия пожарных администрация здания эвакуировала 150 человек.

Ранее источник сообщил, что пожарно-спасательные подразделения проверяют информацию о задымлении в башне "Федерация - Запад".

Башня "Федерация - Запад" - 63-этажное здание, высота небоскреба составляет 242,4 метра. В комплексе "Федерация" размещены офисы и апартаменты.

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