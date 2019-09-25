Суд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до 30 декабря

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

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"Ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 декабря", - огласил решение судья Артур Карпов.

Срок следствия до делу продлен до 24 января 2020 года.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации.