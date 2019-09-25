Суд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до 30 декабря

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых до 30 декабря", - огласил решение судья Артур Карпов.
Срок следствия до делу продлен до 24 января 2020 года.
Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации.