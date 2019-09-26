Потерпевший по делу Устинова омоновец считает, что актеру избрали очень суровое наказание

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Потерпевший по делу Павла Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин считает, что актеру избрали слишком суровое наказание, при этом он настаивает на его виновности, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где рассматриваются жалоба адвокатов и представление Генпрокуратуры на приговор Устинову.

"Считаю, что наказание Устинову слишком суровое", - сказал потерпевший. При этом он отметил, что считает его виновным.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, в тот день на месте проведения митинга у него была назначена деловая встреча.

20 сентября Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Генпрокуратура России просит смягчить приговор актеру и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Защита просит его оправдать.