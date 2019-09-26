Адвокаты просят оправдать Устинова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Адвокаты актера Павла Устинова считают, что их подзащитного необходимо оправдать и освободить от уголовной ответственности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на приговор осужденного.

"Адвокаты Павел Чешков и Анатолий Кучерена считают, что суд первой инстанции не учел всех доводов защиты, не приобщил к делу видеозапись, представленную стороной защиты, и не назначил проведение независимой экспертизы. В связи с этим защита считает необходимым приговор Устинову, вынесенный судом первой инстанции, отменить, а самого его оправдать", - зачитала текст жалобы прокурор Анастасия Зверева.

Сами адвокаты в краткой форме поддержали доводы, изложенные в жалобе.

На заседании суда в четверг потерпевший по делу Устинова сержант ОМОН Александр Лягин заявил, что считает наказание актеру слишком суровым, но его самого - виновным.