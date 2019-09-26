Пожар на кровле ресторана в Набережных Челнах локализован

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар на кровле недействующего ресторана "Арарат" в городе Набережные Челны локализован на площади 600 кв. м. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 19:00 мск - локализация пожара на площади 600 кв. м. Из-за сильного задымления из близлежащих жилых домов эвакуированы около 100 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, проработан вопрос о размещении при необходимости эвакуированных в здании школы №31. Обращений нет, отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 17:04 мск, погибших и пострадавших нет. Пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит горение кровли здания на площади 600 кв. м, наблюдаются очаги открытого горения, идет густой черный дым. Здание не электрифицировано и не газифицировано.