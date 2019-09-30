В Ингушетии возбудили дело против напавшего на полицейских мужчины

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, который накануне ночью напал с ножом на сотрудников полиции при попытке проверить его документы, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Ингушетии.

В ночь на 30 сентября в Карабулаке (Ингушетия) мужчина напал с ножом на сотрудников полиции, когда у него попытались проверить документы. В результате один полицейский получил резаные раны руки, после этого один из правоохранителей применил табельное оружие и ранил нападавшего, который после был доставлен в лечебное учреждение.

"Следственным отделом по городу Карабулаку СУ СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя республики, который напал на сотрудника полиции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий.