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Электричка насмерть сбила мужчину в Солнечногоском районе Подмосковья

Инцидент произошел на станции Радищево

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Мужчина попал под электричку и погиб в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления электропоездом сообщением Подсолнечная - Москва смертельно травмирован мужчина", - сообщили в ведомстве.

Устанавливается личность погибшего.

Ранее во вторник утром в транспортной полиции сообщили, что аэроэкспресс Шереметьево - Москва на перегоне Лобня - Марк в районе станции Марк сбил женщину 1982 года рождения. Она была госпитализирована в больницу с различными травмами.

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