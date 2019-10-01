На трассе "Волга" под Владимиром полностью восстановили движение после ДТП

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. На участке трассы М7 "Волга" на южном обходе Владимира, где утром произошло ДТП с шестью пострадавшими, полностью восстановили движение, сообщила во вторник пресс-служба управления федеральной дороги.

"Движение на 184-м км трассы М7 "Волга" запущено в штатном режиме. После документального оформления происшествия дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей, осколков и ГСМ", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 8:00 мск. Столкнулись две фуры и "Газель".