Сын арестованного священника заявил о болезни отца, препятствующей его пребыванию в СИЗО

"Отец очень долгое время обследовался в клинике, у него были медицинские документы, подтверждающие диагноз "псориаз". Такое заболевание - явное противопоказание для нахождения в СИЗО. Были периоды, когда он переодевал рубашки каждые полчаса, псориаз прогрессирует, когда он нервничает, бывали периоды облегчения. Это факт неоспоримый, об этом заболевании все знают, даже на фотографиях со служб видно, что у него красные пятна на руках", - сообщил ТАСС во вторник Денис Стремский.

Сын священника добавил, что за несколько дней до задержания батюшка собирался в Москву на операцию. "Я в этом не очень разбираюсь, но, кажется, ему полипы хотели удалять в желудке", - уточнил Стремский-младший. Он считает, что такой набор диагнозов и заболеваний является противопоказанием к нахождению в СИЗО и намерен добиться передачи сведений о состоянии здоровья отца судье. На вопрос ТАСС об использовании данных о состоянии здоровья подзащитного при обжаловании решения об аресте священника адвокат отказался от комментариев, сославшись на договоренность с подзащитным.