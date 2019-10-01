Гендиректора "Дождя" 2 октября вновь допросят в СК в качестве свидетеля

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос 2 октября в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Об этом она во вторник написала на своей странице в Facebook.

Первый допрос Синдеевой прошел в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ 10 сентября и касался освещения несогласованной акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала. "Завтра снова вызывают на допрос", - написала Синдеева, приложив копию повестки за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина. Из документа следует, что Синдеевой надлежит прибыть на допрос 2 октября в качестве свидетеля. С чем связан вызов на допрос, не уточняется.

Габдулин возглавляет следственную группу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

В августе телеканал "Дождь" впервые раскрыл доходы от рекламных контрактов с ЕС. Согласно опубликованным данным, эти доходы составили в марте 2019 года 1 млн 55 тыс. рублей, в июне - 1 млн 37 тыс. рублей. За период с 2014 по 2018 год доходы от аналогичных контрактов варьировались в диапазоне от 2,9 млн до 10,7 млн рублей в год. "Дождь" запущен в апреле 2010 года. В 2013 году сайт телеканала перешел на режим платной подписки. Синдеева является его гендиректором с момента запуска.