В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"От полученных травм девочка скончалась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в региональном Минздраве ТАСС сообщили, что мужчина и мальчик погибли на месте.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала ТАСС, что мальчику один год, а девочке - четыре.

Прокуратура области проводит проверку после ЧП.